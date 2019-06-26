Улан-Удэ, 26 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В руководстве компании по добыче нефрита — «Забайкальском горнорудном предприятии» (ЗГРП) серьезно отнеслись к озвученным ранее обвинениям в похищениях людей и создании частной тюрьмы. По словам генерального директора компании Александра Воронкова, начато внутреннее расследование.

Жители поселка Россошино. Жалоба

«Администрация предприятия и я лично оказывают всяческую помощь работе межведомственной комиссии, которой предстоит разобраться в ситуации. Более того, ЗГРП само направило заявление в прокуратуру Бурятии с просьбой провести расследования по проверке указанной информации», — передает «Байкал-Медиа» слова гендиректора.

Он заметил, что до этого случая никаких жалоб от жителей посёлка Россошино к ним не поступало. Между тем в своем видеообращении к президенту Владимиру Путину местные жители упоминают предыдущее обращение в апреле, отметив также, что «достучаться до местных властей» они не могут.

«ЗГРП всегда придерживался политики ответственного недропользователя, внедряющего цивилизованные методы добычи и сбыта, который относится с большим уважением к местным жителям и территории, на которой производит работы», — добавил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Россошино Баунтовского района Бурятии обвинили компанию в произволе и нарушениях их прав. По их словам, сотрудники ЗГРП установили патрули в местах промысловой охоты и рыбалки, а замеченных охотников выгоняют, либо хватают и держат до четырёх дней на руднике. Кроме того, жители утверждают, что в поисках нефрита компания перекапывает русло реки Нижняя Ципа, в которой зимуют и нерестятся краснокнижные рыбы.

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