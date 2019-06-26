Иркутск, 26 июня, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Иркутские дайверы провели очередную акцию по чистке дня Байкала, собрав полторы тонны мусора. В необычной уборке приняли участие 13 человек. Еще неопределенное количество людей приняло участие, заправив машины активистов и утилизировав собранный мусор. Об этом сообщил на своей странице в Instagram организатор Егор Лесной.

Instagram.com egor_lesnoy Мусор на дне Байкала

«Еще больше вывезенного мусора — полторы тонны, с территории Байкала, еще больше людей увидели масштабы бедствия, еще больше стало людей, кто помог не словом, а делом», — отметил он.

В мае 2019 года Егор Лесной с товарищем уже проводили подобную акцию, собрав со дна озера 250 кг мусора. По его словам, взяться собственноручно за чистку Байкала его сподвиг резонанс вокруг строительства завода по бутилированию воды на берегу озера.

«Из каждого угла, сториз и поста нам кричали о том, что нужно подписывать петиции, репостить и кричать, но на деле, я убеждался в том, что люди это делают ради галочки, а на деле показывают наплевательское отношение на озеро и на экологию в целом. Хайп прошёл и все притихли… Я понял, мы можем говорить сколько угодно о любви, но слово должно подкрепляться делом», — написал активист.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года любители дайвинга из Иркутска создали экологическую общественную организацию «Глубина ответственности», которая занимается очисткой дна Байкала от брошенных рыболовных сетей и мусора. По их словам, сетями покрыта значительная часть дна прибрежной мелководной зоны озера, которые становятся причиной гибели множества животных — нерп, водоплавающих птиц, рыбы, рачков и других водных обитателей.

Подробнее: «Глубина ответственности»: дайверы создали организацию для очистки Байкала

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