«Из сёл Камчатки люди бегут потому, что их запросы опережают прогресс»
Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев выступил с заявлением, вызвавшим бурю негодования у жителей полуострова. Чиновник заявил, что из северных сёл Камчатки люди бегут оттого, что их запросы опережают прогресс. На вопрос, почему в северном селе Камчатки литр подсолнечного масла стоит 400 рублей, министр ответил, что этот вопрос — не в его компетенции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Отвечая на вопрос журналиста газеты «Камчатский край», может ли север региона быть более привлекательным для людей, министр ответил:
«Понятие привлекательности в нашем случае относительно».
Говоря о Корякском округе, чиновник отметил:
«Там сегодня, конечно, не рай. Но ведь была-то вообще катастрофа».
Между ситуацией «не рай» и ситуацией «катастрофа» прошло почти 27 лет — именно тогда был образован Камчатский край, в состав которого вошел Корякский автономный округ.
Говоря о бегстве людей из региона, особенно молодёжи, министр подчеркнул, что это от того, что у людей сегодня слишком высокие запросы.
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На вопрос журналиста, что, возможно, причина бегства жителей с камчатских северов в том, что там бутылка подсолнечного масла стоит 400 рублей, министр ответил, что это — не его компетенция.
Жители Камчатки ожидаемо отреагировали на заявление чиновника в социальных сетях. Многие пишут, что «такого министра стоит только пожалеть».
Именно с камчатских северов, из сёл, в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM поступает самое большое количество жалоб. Жители северных сёл жаловались на то, что умерших родственников им приходится месяцами хранить в сараях, так как соответствующая служба в регионе работает плохо и не обеспечена всем необходимым. Жители камчатского села написали президенту России Владимиру Путину жалобу на то, что к ним в село нет дороги, а есть только техническая трасса газовиков, выехать и въехать можно по пропускам. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин впервые приехал в село Вывенки после того, как единороссы проиграли там выборы в местный совет. Там удивленный глава региона узнал, что в селе нет и никогда не было даже водопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, в интервью одному из федеральных телеканалов губернатор Камчатки заявил, что определяет положение дел в сёлах полуострова «по мордатости собак»: если мордатые, значит, в селе всё хорошо.