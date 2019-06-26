Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев выступил с заявлением, вызвавшим бурю негодования у жителей полуострова. Чиновник заявил, что из северных сёл Камчатки люди бегут оттого, что их запросы опережают прогресс. На вопрос, почему в северном селе Камчатки литр подсолнечного масла стоит 400 рублей, министр ответил, что этот вопрос — не в его компетенции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Читайте также: Камчатское село — Путину: «Мы живем как в резервации»

Отвечая на вопрос журналиста газеты «Камчатский край», может ли север региона быть более привлекательным для людей, министр ответил:

«Понятие привлекательности в нашем случае относительно».

Говоря о Корякском округе, чиновник отметил:

«Там сегодня, конечно, не рай. Но ведь была-то вообще катастрофа».

Между ситуацией «не рай» и ситуацией «катастрофа» прошло почти 27 лет — именно тогда был образован Камчатский край, в состав которого вошел Корякский автономный округ.

Говоря о бегстве людей из региона, особенно молодёжи, министр подчеркнул, что это от того, что у людей сегодня слишком высокие запросы.

Сергей Лебедев «Жители, особенно молодёжь, конечно, уезжают, потому что запросы людей сегодня значительно опережают реальное движение прогресса на севере. Это общая проблема для всех подобных территорий в России. Тем не менее мы стремимся создать современные условия жизни. Например, все сельские поселения сегодня обеспечены сотовой связью».

Читайте также: Бурно развивающееся сельское хозяйство Камчатки: кг помидоров — 900 рублей

На вопрос журналиста, что, возможно, причина бегства жителей с камчатских северов в том, что там бутылка подсолнечного масла стоит 400 рублей, министр ответил, что это — не его компетенция.

Сергей Лебедев «Эти вопросы — вне компетенции нашего министерства. Но отмечу, что доставка части продовольствия первой необходимости на север и хлебопечения субсидируется из краевого бюджета. Хотелось бы сделать больше, но пока такой возможности нет».

Жители Камчатки ожидаемо отреагировали на заявление чиновника в социальных сетях. Многие пишут, что «такого министра стоит только пожалеть».

Именно с камчатских северов, из сёл, в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM поступает самое большое количество жалоб. Жители северных сёл жаловались на то, что умерших родственников им приходится месяцами хранить в сараях, так как соответствующая служба в регионе работает плохо и не обеспечена всем необходимым. Жители камчатского села написали президенту России Владимиру Путину жалобу на то, что к ним в село нет дороги, а есть только техническая трасса газовиков, выехать и въехать можно по пропускам. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин впервые приехал в село Вывенки после того, как единороссы проиграли там выборы в местный совет. Там удивленный глава региона узнал, что в селе нет и никогда не было даже водопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью одному из федеральных телеканалов губернатор Камчатки заявил, что определяет положение дел в сёлах полуострова «по мордатости собак»: если мордатые, значит, в селе всё хорошо.