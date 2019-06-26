Астана, 26 июня, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили изменения в соглашении с правительством России о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных территорий, сообщает 26 июня издание BNews.

Autorizazia Пограничный знак на российско-казахстанской границе

Во время заседания парламента министр иностранных дел республики Бейбут Атамкулов напомнил, что соглашение о порядке пересечения казахстанско-российской границы было подписано в 2006 году.

По словам министра, 9 ноября 2018 года в рамках форума межрегионального сотрудничества в Петропавловске между сторонами был подписан протокол, который вносит изменение в указанное соглашение.

Протокол учитывает изменения законодательства Казахстана, связанные с отменой книги регистрации и введением адресной справки. По мнению министра, адресные справки должны упростить порядок пересечения границы.

Напомним, протяженность государственной границы между Казахстаном и Россией составляет 7,5 тыс. км. На границе действует 51 пункт пропуска, в том числе 30 автомобильных, 20 железнодорожных и 1 речной.

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