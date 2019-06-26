Нижнеудинск, Иркутская область, 26 июня, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка. Как сообщает сегодня, 26 июня, официальный сайт региона, близ поселка Сереброво Тайшетского района река Бирюса вышла из берегов и подтопила шесть приусадебных участков.

ГУ МЧС по Иркутской области В Иркутскую область пришёт паводок

«В превентивных целях расселено по родственникам 14 человек. Всего в населенном пункте находятся 120 домов, в которых проживает 223 человека, из них 18 детей. В готовности пункт временного расселения на 226 человек в школе поселка Соляная», — пояснили чиновники.

Вызывает беспокойство и гидрологическая обстановка на реке Уда близ города Нижнеудинска. Там подтопленных домов нет, но только за сутки уровень воды поднялся на 168 см и по состоянию на 26 июня (7:00 местного времени) составил 310 см при критическом 320 см. В превентивных целях пришлось эвакуировать более 300 детей из оздоровительного лагеря «Заря» (большую часть воспитанников забрали родители, иногородние размещены в нижнеудинском интернате № 5).

Также в городе организовано четыре пункта временного размещения на тысячу человек. Дело в том, что при повышении уровня воды в зону подтопления в Нижнеудинске попадают 318 жилых домов, в которых проживают 795 человек, в том числе 315 детей.

ГУ МЧС по Иркутской области В Иркутской области подтоплены несколько населённых пунктов

Вместе с тем известно, что ситуация в селе Новостройка Черемховского района, где накануне из-за повышения уровня воды в реке Большая Белая произошло подтопление пониженных участков местности, ситуация стабилизируется. По состоянию на 7:00 местного времени уровень воды в реке составил 250 см при критическом 420 см, но один из участков дороги в этой местности по-прежнему непригоден для проезда.

«Ограничено автомобильное сообщение между селом Новостройка и деревней Инга», — отмечают в иркутском правительстве.

Напомним, ранее иркутские синоптики сообщали: 26 июня на реке Большая Белая (участок Инга — Мишелевка) в результате выпадения сильных дождей сохранятся высокие уровни воды. 26−27 июня на реке Уде продолжится повышение уровня воды в районе города Нижнеудинска до и выше критических отметок, при котором прогнозируется затопление пониженных участков местности, расположенных в пойме рек.