Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане увеличилось до трёх
Астана, 26 июня, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на военных складах в городе Арысь на юге Казахстана, скончался в больнице. Об этом передает NUR. KZ со ссылкой на пресс-службу ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
Emer.gov.kz
В Арыси
«Количество погибших увеличилось до 3 человек», — говорится в сообщении, обнародованном на портале.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Как передавало ИА REGNUM, 24 июня 2019 г. возле города Арысь в Казахстане на одном из армейских складов произошел пожар, вызвавший разрывы боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП пострадали более 160 человек.
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