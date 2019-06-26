Москва, 26 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июня, президент РФ Владимир Путин проведёт заседание Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог, сообщается на сайте Кремля.

Russianhighways.ru Автодорога

Также будут обсуждаться вопросы модернизации дорожного движения, качество ремонта автодорог.

Кроме того, на повестке заседания Госсовета вопрос по улучшению организации дорожного движения в России. На заседании выступят глава Минтранса, глава МВД и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ периодически выделяет средства на развитие автодорог.

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