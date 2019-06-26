Турин, Италия, 26 июня, 2019, 06:54 — ИА Регнум. Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус». Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

James Adams Джанлуиджи Буффон

«Буффон готов вернуться в «Ювентус»! В следующем сезоне он будет дублёром Щенсны», — написал Романо.

Отметим, что если переход Буффона в «Ювентус» состоится, то голкипер достанется туринскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с ПСЖ истекает в конце июня.

Напомним, после завершения сезона 2017/18 Буффон перешёл в ПСЖ. За французский клуб он сыграл в 25 матчах, пропустив 25 голов, а также стал чемпионом Франции.

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