Кабул, 26 июня, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Актюбинский рельсобалочный завод планирует организовать поставки рельсов для строительства железной дороги в Афганистане, сообщили в пресс-службе внешнеторговой промышленной палаты Казахстана.

Ural-66 Рельсы

Договоренность о поставки железнодорожных рельсов была достигнута в Кабуле в рамках торгово-экономической миссии с участием предпринимателей и официальных лиц Афганистана и Казахстана.

В рамках миссии также состоялось обсуждение совместного предприятия по сборке мебели в городе Мазари Шариф. Соответствующее предложение сделала афганская ассоциация по закупке мебели. Афганские компании также заинтересовались закупкой муки в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 учебном году в вузах Казахстана и Узбекистана планируют запустить пилотный проект по обучению женщин из Афганистана. На первом этапе студенты изучат английский язык.

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