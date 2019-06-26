Оппозицию Венесуэлы упрекнули за промедление, США за давление: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Испании считают, что оппозиция Венесуэлы медлит;
- Трамп идёт дальше по пути санкций против Ирана;
- Валентина Матвиенко призвала принять базовый закон по Арктике;
- В России прогнозируют повышение цен на бензин;
- В Госдуму внесён законопроект, запрещающий взыскание долгов с соцвыплат.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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