Бейкерсфилд, США, 26 июня, 2019, 05:45 — ИА Регнум. В результате пожара на парковке в американском штате Калифорния были повреждены 86 автомобилей, сообщает The Bakersfield Californian.

bertknot Лесной пожар

Сообщается, что в Бейкерсфилде начался пожар из-за пала травы, который затем перекинулся на территорию автомобильной стоянки, это привело к возгоранию автомобилей. В результате пожара полностью сгорели 26 автомобилей, еще 60 получили повреждения. По предварительным оценкам, ущерб от огня составляет около $2,1 млн.

По данным пожарных служб, огонь мог возникнуть в результате упавшего на сухую траву окурка или же от искр, возникших при перемещении буровой установки при помощи цепи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в штате Калифорния произошел один из самых крупных в истории штата лесной пожар. Виновником пожара стала американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric. Ее обязали выплатить штраф в размере $1 млрд.