Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Камчатский край стал лидером в России по росту цен на авиационное топливо. Только в мае 2019 года цены на тонну топлива выросли от 9 до 28% по данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В остальных регионах ДФО цены на топливо не повышали и даже снижали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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Заправщик самолётов на полуострове, компания «Камчатское авиапредприятие» в мае 2019 года повысил цены на авиатопливо в аэропорту Пахачи на 28,1%. Таким образом, в бак самолёта тонна топлива попадает по цене 96 141 рубль. В аэропорту Тигиль, из которого осуществляются рейсы в Петропавловск-Камчатский, цена за тонну топлива выросла на 9% и сегодня составляет 98 844 рубля. Там заправщиком является компания «Солнечный ветер». Ещё одно заправочное предприятие полуострова, ОАО «Камчатское авиапредприятия» повысила цены на 24,4% — до 92 999 рублей. Таким образом, Камчатский край в мае 2019 года стал чемпионом России по росту цен на авиатопливо и по его стоимости.

По данным Росавиации, рост цен на авиационное топливо в мае, в среднем по РФ, составил 0,44%, без учета НДС, по отношению к апрелю этого года. Средняя цена топлива в аэропортах России составила 53 829 рублей.

Если говорить о аэропортах ДФО, то в Забайкалье, в аэропорту Чита, поставщик топлива ЗАО «СибавиаТЭК» не повышал цену — рост к апрелю 0%, ещё один заправщик, ЗАО «Газпромнефть-Аэро» повысил цену на 0,2%. Стоимость тонны топлива в Чите составила в мае от 46 340 до 48 220 рублей.

В Бурятии заправщик ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» цену не повышало, рост 0%, стоимость тонны — 55 639 рублей.

В Якутии ни один из многочисленных заправщиков цены на топливо в мае не повышал. А один из них — ОАО «Аэропорт Сургут» — даже снизил цену на 1,8%. Стоимость тонны топлива в итоге в аэропорту Талакан снизилась с апрельских 55 838 рублей до 54 846 в мае 2019 года. В остальных аэропортах республики цена авиатоплива составила в мае от 44 848 рублей до 68 850 рублей за тонну.

Не повышали цену на топливо аэропорты Чукотки, цена за тонну от 55 000 до 66 650 рублей.

Неизменными остались цены на Колыме — 49 370 — 65 550 за тонну. Не изменилась цена и в аэропортах Хабаровского края — цена за тонну здесь невысока в Хабаровске, 42 867 рублей и очень высока на «северах»: 52 287 рублей в Советской Гавани, 80 970 в Охотске.

В убогом аэропорту Советской Гавани — самая высокая в мире цена за «взлёт — посадку», к тому же. Для сравнения: в Москве это 5 тыс. рублей, в Париже 12 тыс. рублей, в Вашингтоне 16 тыс. рублей, а в Советской Гавани — 190 тыс. рублей.

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На Сахалине цены на авиатопливо не росли. А один из заправщиков, ЗАО «Топливная обеспечивающая компания», обслуживающая аэропорт Южно-Сахалинска, цену снизила — на 2,5%, с 58 315 рублей в апреле до 56 861 в мае.

Самая высокая цена за топливо в островных аэропортах в Ногликах — 74 142 рубля.

В Приамурье цены, в основном, не росли, а в аэропортах Тында и Зея их неплохо снизил заправщик ООО «Тынденская нефтяная компания» — на 3,4%. Тонна топлива сегодня в Амурской области стоит от 34 051 рубля в аэропорту Экимчан до 61 994 рубля в Благовещенске.

В Приморье цены практически не росли. В аэропорту Владивосток ООО «РН — Аэро» снизила цену на 0,3%. Тонна топлива в аэропортах Приморья сегодня стоит от 43 600 рублей до 61 357 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, северные районы Дальнего Востока остаются невыездными многие годы. На поставках топлива наживаются многочисленные посредники. Самая плохая ситуация на Камчатке — там людям практически невозможно купить билеты. В итоге камчатцы всё чаще покупают билеты в один конец — уезжают в полуострова навсегда.

Беспрецедентные расценки на топливо, на аэропортовые услуги в итоге выливаются в неподъемную для населения стоимость авиабилетов.

В конце ноября 2017 года бурно обсуждалась новость о не дошедших до аэропортов ДФО федеральных деньгах — 64,9 млрд рублей. Деньги воздушные гавани Дальнего Востока не получили из-за «головотяпства» чиновников Росавиации. Чиновников уволили, но деньги Дальний Восток так и не получил. В многочисленных обращениях к главе государства дальневосточники называют транспортную недоступность одним из ключевых условий, по которому они покидают регион. Однако проблема как не решалась, так и не решается. Продажа льготных авиабилетов отдельным категориям граждан часто превращается в унижение людей, которые вынуждены сутками ночевать у дверей аэрокасс, чтобы купить заветный недорогой билет. К тому же субсидируемых билетов не хватает даже льготникам. Родители детей-инвалидов из Хабаровска накануне «прямой линии» президента России Владимира Путина записали видеообращение к президенту, в котором попросили решить вопрос с перелётами детей на лечение — закон разрешает предоставлять билеты только на поезда, а до Москвы из Хабаровска 7 суток пути, инвалиду просто не выдержать такого путешествия.