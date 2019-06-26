Тегеран, 26 июня, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон замышляет войну против Ирана, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Хотите знать, почему те, кто показал свою ненависть к дипломатии, внезапно заинтересовался переговорами? Почитайте рецепт Джона Болтона от 2017 года по уничтожению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. ИА REGNUM )… Иран никогда и не уходил из-за стола переговоров. Это команда Б вытащила оттуда США, чтобы разжечь войну», — заявил он.

Под «командой Б» глава МИД Ирана подразумевает Джона Болтона и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, именно они оказывают влияние на президента США Дональда Трампа с целью разжечь конфликт с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не пойдет на повторные переговоры по ядерной сделке ни при каких условиях. По его словам, Соединенные Штаты путем усиления антииранских санкций продемонстрировали неспособность к «решению вопросов».