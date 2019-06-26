Владивосток, 26 июня, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Гражданские организации не демонстрируют осязаемых результатов своего присутствия в Арктике, реальную работу проводит только Министерство обороны РФ, рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ветеран ВМФ, капитан первого ранга в отставке Иван Антонец, комментируя критику Валентины Матвиенко в отношении Минвостокразвития.

Mil.ru Российские солдаты в Арктике

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В советское время офицер занимался вопросами обеспечения подразделений, дислоцированных на удалённых «точках» вдоль Северного морского пути.

Иван Антонец «Тогда вдоль побережья Северного Ледовитого океана находилась целая сеть подразделений, обеспечивающих обороноспособность страны: радиолокационные батальоны и роты, радиорелейные станции связи, пункты базирования и пополнения запасов военно-морского флота, аэродромы. Кроме того, на Чукотке у нас была целая мотострелковая дивизия, которая размещалась в четырёх пунктах дислокации! Всё это снабжалось, обслуживалось, люди имели массу льгот и привилегий за службу в суровых условиях Арктики. С развалом СССР вся эта система пришла в упадок на многие годы».

Ветеран рассказал, что по настоящее время интересуется вопросами Арктики и Северного морского пути, считая, что за СМП большое будущее. Однако, по его мнению, как и в прошлые годы, освоение Арктики легло на плечи военных, а гражданские организации свою работу ограничивают лишь громкими заявлениями.

Иван Антонец «В последние годы, как мы видим, освоению СМП придаётся первостепенное значение. Но, опять же, реальными делами занимаются только военные: после развала СССР и выстроенной тогда структуры, в настоящее время всё приходится создавать заново. Тем не менее уже сейчас усилиями Минобороны на севере создано несколько военных баз, построенных на новом технологическом уровне и способных обеспечить устойчивую боевую работу при самых низких температурах. Я говорю про «трилистники», которые возводятся вдоль Северного морского пути. Все операции по снабжению удалённых гарнизонов выполняют либо транспортные самолёты морской авиации, либо десантные корабли Тихоокеанского флота. О гражданском освоении Арктики я что-то не припомню реальных дел».

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова за отсутствие результатов деятельности подведомственной ему структуры, назвав Минвостокразвития «Совнархозом».