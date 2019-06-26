Развитием Арктики занимаются только военные: ветеран ВМФ
Владивосток, 26 июня, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Гражданские организации не демонстрируют осязаемых результатов своего присутствия в Арктике, реальную работу проводит только Министерство обороны РФ, рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ветеран ВМФ, капитан первого ранга в отставке Иван Антонец, комментируя критику Валентины Матвиенко в отношении Минвостокразвития.
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В советское время офицер занимался вопросами обеспечения подразделений, дислоцированных на удалённых «точках» вдоль Северного морского пути.
Ветеран рассказал, что по настоящее время интересуется вопросами Арктики и Северного морского пути, считая, что за СМП большое будущее. Однако, по его мнению, как и в прошлые годы, освоение Арктики легло на плечи военных, а гражданские организации свою работу ограничивают лишь громкими заявлениями.
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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова за отсутствие результатов деятельности подведомственной ему структуры, назвав Минвостокразвития «Совнархозом».