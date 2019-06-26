Прибалтика уточнила своё отношение к РФ, Москва — к нацизму: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Бывший президент Армении снова арестован;
- Прибалтика единогласно голосовала против восстановления прав России в ПАСЕ;
- В России уточняются правила демонстрации нацистской символики;
- Премьер-министр РФ объявил о повышении пособий для детей;
- Белгородский митрополит заявил, что гибель советских воинов — «жертва за безбожие».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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