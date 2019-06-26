Вашингтон, 26 июня, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассчитывают на возобновление торговых переговоров с Китаем после встречи американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, однако не собираются принимать условия китайской стороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

По его словам, США и Китай могут договориться не вводить новые пошлины для возобновления переговоров, однако уверенности у американской стороны в этом нет. Он добавил, что делегация Соединенных Штатов не собирается идти на уступки в переговорах с Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в администрации президента США Дональда Трампа заявил, что американский лидер готов к любому результату переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Трампу важно показать свою вовлеченность в переговорный процесс.