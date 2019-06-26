Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крым. Ялта с Аю-Дага

В своей статье Опдайк отмечает живописные виды и гостеприимность жителей российского полуострова. По словам журналиста, он посетил Крым уже пять раз и советует американцам последовать его примеру, даже в случае, если они «брезгуют подпитывать экономику спорных территорий». Опдайк отмечает, что с момента воссоединения Крыма с Россией, полуостров стал бурно развиваться.

Своим читателям автор порекомендовал начать свое путешествие с Ялты. Также Опдайк посоветовал посетить такие достопримечательности Крыма, как Воронцовский и Ливадийский дворцы, гору Ай-Петри, Балаклавские штольни, крепость в Судаке и «Ласточкино гнездо». Свою статью автор снабдил инструкцией, как добраться в Крым из США, а также списком гостиниц и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Госдеп США выпустил рекомендации для американских туристов, планирующих свою поездку в Россию. Гражданам США советуют как следует подумать о визите в Россию из-за угрозы «терроризма и сексуальных домогательств». В частности, наиболее «опасными» госдеп считает два российских региона — Крым и Северный Кавказ.