Триполи, 26 июня, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы в окрестности Триполи для подготовки в решающему штурму столицы Ливии, сообщает портал «Машхад» со ссылкой на заявление ЛНА.

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Сообщается, что в окрестности ливийской столицы были переброшены два батальона сил специального назначения. Согласно заявлениям военных, эти силы будут использованы для решающего штурма Триполи и зачистки города от боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года маршал Хафтар отдал приказ о наступлении на столицу Ливии Триполи для ее «освобождения от террористов». Лояльные так называемому «международно признанному» правительству Файеза Серраджа боевики начали ответную операцию. В настоящее время под Триполи идут позиционные бои.