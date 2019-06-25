Оттава, 26 июня, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Китай намерен отменить поставки мяса и мясных продуктов из Канады с 26 июня, сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на источники в китайском генконсульстве в Монреале.

Мясо

По данным источника, Китай решил приостановить импорт мясных продуктов из Канады из-за обнаруженных поддельных ветеринарных сертификатов на канадские мясопродукты. Китайские дипломаты выразили надежду, что Оттаве удастся предпринять необходимые шаги, чтобы «снизить репутационные потери» и восстановить доверие потребителей из Китая.

Газета отмечает, что Китай с января по апрель 2019 года закупил свинины у Канады на сумму около 310 млн канадских долларов. По официальным данным, Китай является третьим по величине импортером канадского мяса.