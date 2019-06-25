Мехико, 26 июня, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Два человека, среди которых ребенок, погибли в результате стрельбы у здания школы в мексиканской столице Мехико, передает телеканал Televisa.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

По данным телеканала, стрельба началась в тот момент, когда ученики заходили в школу, которая располагается в районе Несауалькойотль. Одна из пуль попала в ребенка у дверей школы, от полученных ранений он скончался в больнице. По одной из версий, основной целью злоумышленника был молодой человек, проживающий недалеко от школы. Преступник открыл по нему огонь тогда, когда мужчина вышел из дома, однако одна из случайных пуль попала в ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня вооруженные бандиты напали на отряд сил самообороны в штате Герреро в Мексике. В результате перестрелки погибли не менее шести человек.