Лозанна, Швейцария, 26 июня, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Брейк-данс, сёрфинг, скейтбординг и скалолазание предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Брейк-данс

«Четыре вида спорта, предложенные Парижем, полностью соответствуют олимпийской повестке, так как способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, а также даёт возможность приобщить более молодое поколение», — заявил президент МОК Томас Бах.

Сообщается, что в соревнованиях по брейк-дансу и сёрфингу будет разыграно по одному комплекту наград среди мужчин и женщин, в скейтбординге и скалолазании — по два комплекта соответственно.

Напомним, о планах по включению в олимпийскую программу четырёх новых дисциплин стало известно ещё в марте текущего года. Серфинг, скейтбординг и скалолазание будут протестированы уже на Олимпиаде-2020 в Токио. Сёрфинг же впервые появится на Играх 2024 года.