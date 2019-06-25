Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,7 с серией афтершоков произошло вечером 25 июня на Камчатке, сообщает пресс-служба камчатского филиала Геофизической службы РАН.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Сообщалось, что землетрясение произошло в 21:05 по местному времени (12:05 по московскому). Эпицентр подземных толчков находился в 119 километрах к востоку от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания составила 52 километра. Позднее произошла серия афтершоков магнитудой около 4 в том же районе, где произошло землетрясение.

По данным агентства «Камчатка-Информ», жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой около 5−6 баллов. Все здания в поселке выстояли после землетрясения. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в районе Командорских островов на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Жители Камчатского края не ощутили подземных толчков, пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.