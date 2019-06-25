Нью-Йорк, США, 25 июня, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.

Mike Licht Падение индекса Доу-Джонса

Индекс Dow Jones снизился на 179,32 пункта (0,67%), до 26 548,22 пункта, индекс S&P 500 снизился на 27,97 пункта (0,95%), до 2917,38, а индекс Nasdaq упал на 120,98 пункта (1,51%), до 7884,72 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФРС США Пауэлл заявил, что на американский центробанк и его решение по базовой ставке не повлияет «краткосрочное политическое давление».

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