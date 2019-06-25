Великий Новгород, 25 июня, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области аннулировало электронный аукцион на ремонт дорог в Великом Новгороде на сумму более 148 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 25 июня УФАС рассмотрели жалобу новгородской компании ООО «Ситиком», которую аукционная комиссия не допустила к участию в торгах, а победителем аукциона был признан единственный участник — ООО «Строительная компания Балт-Строй» (Санкт-Петербург).

«Дорожные работы»

«В результате рассмотрения жалобы в действиях заказчика и аукционной комиссии установлено наличие грубых нарушений законодательства РФ в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд как при определении требований к участникам данной закупки, так и при рассмотрении заявок на участие в аукционе», — сообщили в региональном управлении ФАС.

Торги аннулированы. Должностное лицо комитета по управлению городским хозяйством администрации Великого Новгорода, утвердившее документацию об электронном аукционе, а также члены аукционной комиссии, вынесшие неправомерное решение, будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, что этот аукцион был самым крупным лотом из девяти. Он предполагает ремонт значительной части улицы Большой Санкт-Петербургской, Сырковского шоссе, улиц Великой, Магистральной, Колмовской набережной и ряда улиц в центре Великого Новгорода.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин рекомендовал мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину принять срочные меры для заключения контрактов на ремонты городских дорог, чтобы не потерять федеральное финансирование в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава региона обратил внимание мэра областного центра на большую просрочку, на что мэр отметил, что заключены договоры по восьми из девяти запланированных лотов. Что касается лота, оспариваемому в ФАС, Бусурин сообщил, что власти города «подготовили исчерпывающее объяснения для того, чтобы решение было принято».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Великом Новгороде в 2019 году планируется отремонтировать 63 участка городских дорог протяженностью 35,5 км. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 460 млн рублей: 405 млн рублей — из федерального бюджета, из областного — 47,3 млн рублей, из бюджета Великого Новгорода — 7,7 млн рублей.