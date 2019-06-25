Вашингтон, 25 июня, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Новый и.о. министра обороны США Марк Эспер призвал союзников сформировать коалицию в ответ на «глобальный» вызов Ирана, 25 июня передает агентство

Chief National Guard Bureau Марк Эспер

«Это не Иран против США. Это, безусловно, Иран против региона и, более того, против глобального окружения», — заявил Эспер журналистам в самолете по пути на саммит НАТО в Брюсселе.

Эспер отметил, что Соединенные Штаты намерены «интернационализировать» вопрос противодействия Ирану.

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