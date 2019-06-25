Екатеринбург, 25 июня, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Сысертский районный суд (Свердловская область) оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя за комментарий в социальной сети. Об этом сегодня, 25 июня, сообщают местные СМИ.

Гей-парад в Амстердаме

Оштрафованный в группе в социальных сетях «Новости Шеремета: девять с половиной» оставил некий оскорбительный по мнению суда комментарий в отношении представителей ЛГБТ. В сообществе крайне негативно восприняли этот комментарий и написали заявление на автора в органы правопорядка.

Суд квалифицировал данное оскорбительное высказывание в адрес гомосексуалистов как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Оставившему комментарий гражданину был присуждён штраф в пять тысяч рублей.

Уточняется, что оскорбительный комментарий в адрес ЛГБТ был оставлен под новостью про конкурс «Толерантный мир», который проходил полгода назад в одной из школ Екатеринбурга.

По всей видимости это первый случай в судебной практики Свердловской области, когда человек был оштрафован за оскорбительное высказывание в адрес ЛГБТ.