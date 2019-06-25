Тегеран, 25 июня, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Тегеран не пойдёт на повторные переговоры по своей ядерной программе ни при каких условиях, заявил 25 июня президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

«Ни при каких условиях мы не будем вести повторные переговоры по соглашению, появившемуся в результате двухлетних дискуссий», — цитируется в сообщении заявление Хасана Рухани.

При этом президент Ирана подчеркнул, что США неоднократным усилением санкций продемонстрировали полную неготовность к «решению вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, Иран заявил о намерении прекратить выполнение ряда положений «атомной сделки» через год после сообщения Вашингтона о выходе США из этого многостороннего соглашения.