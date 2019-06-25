Каракас, 25 июня, 2019, 23:04 — ИА Регнум. «23 января Хуан Гуайдо принёс присягу как исполняющий обязанности президента Венесуэлы перед лицом народа, и с тех пор в латиноамериканской стране все происходило медленно, — пишет испанское издание El Mundo. — На текущий момент инициирована новая попытка диалога в Норвегии, в то время как верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет готовит открытие представительства по правам человека в Каракасе, а также доклад о своём недавнем визите в латиноамериканское государство (который будет опубликован 5 июля)».

Government of Spain Фелипе Гонсалес

«Мы присутствуем при конце режима, проблема в том, что никто не может предсказать, когда будет «день Д» или «час икс», — заявил вчера, 24 июня, бывший президент Испании Фелипе Гонсалес, говоря о колебаниях, которые сейчас переживает Венесуэла. Эти слова прозвучали на XII Атлантическом форуме, который Международный фонд свободы в доме Америки провёл в Мадриде. В этом году форум получил название «Ибероамерика заглядывает в будущее».

В ходе своего выступления, в котором также участвовал перуанский писатель Марио Варгас Льоса, а модератором выступал телеведущий Бертин Осборне, Гонсалес однозначно высказался о диалоге между режимом Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией. «Дело не в том, чтобы решить, садиться за стол переговоров или нет, но в ясном понимании того, для чего стоит садиться. Диалог служит сохранению тирании Мадуро. Можно отправиться в Норвегию, однако с пониманием того, что права не обговариваются — их требуют», — сказал политик.

Гонсалес также сравнил нынешнюю попытку диалога с той, что имела место в 2016 году в Санто Доминго и не смогла преуспеть. По его мнению, сейчас «разложение режима Мадуро» стало более заметным, чем раньше.

«Национальная ассамблея должна быть полностью признана, Национальная проституционная ассамблея [отсылка к Национальной конституционной ассамблее, созданной боливарианским лидером] не может иметь никакой легитимности», — подчеркнул бывший президент Испании. «Нельзя вести переговоры о Национальной ассамблее, нельзя обсуждать существование политических заключённых. Если речь идёт о переходном правительстве, это должно быть правительство без Николаса Мадуро», — уточнил он. Также Гонсалес указал на необходимость опираться на военных, чтобы обеспечить будущее страны.

При этом он предупредил, что у Венесуэлы «нет времени». «Страна разрушена и с каждым месяцем с Мадуро будет разрушаться ещё больше», — прокомментировал Гонсалес тяжелое гуманитарное положение в государстве. Оппозиции он адресовал следующее послание: «Венесуэла срочно нуждается в переходном правительстве без Мадуро, которое гарантирует избирательный процесс и составит список избирателей, поскольку его нет. Нельзя терять время, обговаривая все по кусочкам». У международного сообщества испанец попросил «латиноамериканского решения».