Мадрид, 25 июня, 2019, 22:45 — ИА Регнум. «Барселона» и «Валенсия» согласовали обмен вратарями. 30-летний вратарь сборной Голландии Яспер Силлессен без доплат перейдет в команду «летучих мышей». Бразильский голкипер Нету пополнит скамейку каталонского клуба.

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В прошедшем сезоне Яспер появлялся на поле в составе «сине-гранатовых» семь раз в Кубке Испании, три раза в Примере, в Суперкубке Каталонии и Лиге чемпионов, суммарно пропустив 14 мячей. В среднем Силлессен пропускает по 1,17 гола за игру. Из сильных сторон можно выделить реакцию и игру руками. Самая слабая черта — низкий рост (1,86 метра).

Нету же является основным вратарем «летучих мышей», сыграв 34 матча во внутреннем турнире и 13 игр на евроарене. Всего бразилец пропустил 49 мячей в сезоне. Результативность составляет 1,04 пропущенного мяча за игру. Вратарь выделяется незаурядной реакцией и ловкостью. Также он на 5 см выше голландца (1,91 метра).

Трансфер будет совершен без доплат, поэтому необходимо обратиться к порталу transfermarkt, специализирующемуся на стоимости футболистов. По оценкам портала, оба футболиста стоят по €18 000 000. Поэтому тяжело считать, для кого эта сделка будет выгодной.