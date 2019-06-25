Дамаск, 25 июня, 2019, 22:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Сирии боевики незаконных вооружённых формирований обстреляли 12 населённых пунктов, сообщил 25 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Минобороны России

Обстрелам подверглись поселения, расположенные в сирийских провинциях Латакия и Хама.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Сафсафа (дважды), Айн-Эль-Кантара, Раша, Ройсет-Рушу, Сандран, Бшарфа, Дахр-Абу-Асад, Мгарет-Кара-Шаабан провинции Латакия, Джалама, Кара-Джурн и Скальбия провинции Хама», — сообщил Алексей Бакин.

На фоне этих событий, являющихся откровенным нарушением режима прекращения огня, в Сирии на 24 июня отремонтированы почти 32 тыс. разрушенных жилых домов, 175 больниц и более восьмисот образовательных учреждений, подчеркнул начальник ЦПВС.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Центр по примирению регулярно обращается к лидерам незаконных вооруженных формирований, присутствующих в зоне деэскалации «Идлиб», с призывом прекратить провокации и включиться в процесс мирного урегулирования.