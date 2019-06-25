Луганск, 25 июня, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Подразделения украинских оккупационных сил покинули позиции на линии фронта в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, украинские оккупационные силы оставили позиции на линии фронта около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе. Также солдаты ВСУ из 14-й бригады оставили передовые позиции в районе населенного пункта Сокольники.

В пресс-службе Народной милиции сообщили, что украинские оккупанты столкнулись с некомплектом личного состава, а также крайним истощением оставшегося личного состава, так как на позициях нет элементарных удобств, постоянные перебои со снабжением.

Филипоненко отметил, что командование оккупационными силами и украинская нацполиция пытаются экстренно принять меры «по пресечению данных действий».

«В штаб Операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.