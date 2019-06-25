Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Муниципалитетам Петербурга необходимо передать больше полномочий и денег на благоустройство. Об этом заявила 25 июня вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева на конференции регионального отделения «Единой России». Сейчас «ЕР» контролирует абсолютное большинство из более чем сотни муниципалитетов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Мы точно понимаем, что от деятельности муниципальных образований и их депутатов будет зависеть, в каком направлении будут развиваться территории, что станет приоритетом на ближнюю и дальнюю перспективу. Сегодня уже очевидно, что правительство Петербурга это понимает, и что можно и нужно передать многие задачи на уровень муниципального образования», — заявила Совершаева.

В первую очередь она имела в виду благоустройство. Чиновница отметила, что здесь существуют «три бюджета»: городской, районный и муниципальный. И, по ее мнению, их следует объединить в один и отдать в ведение муниципальных депутатов.

«Иногда получатся так, что муниципалы благоустраивают территорию. Потом, через три месяца выясняется, что нужно всё взрывать и копать, но уже теперь за счет другого бюджета», — привела пример Любовь Совершаева.

Она также добавила, что видит, как «Единая Россия» готова к муниципальным выборам. К ним подготовилась и исполнительная власть, подчеркнула вице-губернатор.

Так, в Смольном создали специальную координационную группу «по оказанию помощи избирательным комиссиям» под руководством самой Совершаевой, которая в Смольном курирует внутреннюю политику. Во вторник, 25 июня, состоялось первое заседание этой группы.

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Добавим, о нарушениях избирательных прав граждан со стороны местных избиркомов и муниципальных советов, из-за чего в городе «высадился десант» специалистов ЦИК России, Совершаева и первые лица региональной «Единой России» не упомянули.

Муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, одновременно с выборами губернатора Санкт-Петербурга.