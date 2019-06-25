Киров, 25 июня, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В отношении депутата Слободской городской думы Николая Дубравина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Граната

По данным ведомства, 24 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. При выезде на место происшествия предмет не был обнаружен. Однако, когда полицейский наряда ППС докладывал об этом факте по телефону, проходящий мимо 21-летний молодой человек бросил под ноги сотруднику правоохранительных органов предмет, похожий на гранату.

Молодого человека немедленно задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Он оказался депутатом Слободской гордумы.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и мотивы поступка депутата.

В то же время Дубравин на своей странице в одной из социальных сетей объяснил, что ничего под ноги полицейским не бросал.

«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гранаты и мобильный телефон», — написал он.

Также он отметил, что проводится проверка МВД.