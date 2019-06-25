Москва, 25 июня, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В связи с нападением на российских журналистов в Грузии президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) направил обращение представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Об этом 25 июня сообщается на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

President-sovet.ru Арлем Дезир

СПЧ приветствовал уже принятые решения организации по указанному инциденту: ОБСЕ осудила применение насилия в отношений журналистов и выступила с призывом к властям Грузии немедленно расследовать произошедшее и наказать виновных.

Кроме этого, СПЧ также призвал объединить усилия, чтобы не допустить применения насилия в отношении российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами России. Глава СПЧ Михаил Федотов выразил готовность взаимодействовать с ОБСЕ в наблюдении за ходом расследований подобных инцидентов.

Ранее представители оппозиции в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» и попытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что ждут реакции на случившееся со стороны профильных международных структур, а также ОБСЕ. При этом МИД РФ потребовал от Тбилиси обеспечить безопасность граждан России и российских журналистов в частности.