Москва, 30 мая, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Учащиеся Ивановского государственного медицинского университета рассказали ИА Регнум, что преподаватель, доцент Николай Жидоморов, который дал студентке-мусульменке читать ситихи о «вреде» хиджаба, славится в вузе «странноватым» поведением. Так, по рассказам одной из студенток, преподаватель однажды «из вредности» съел контрольную одной из учащихся.

Graham Hughes/Global Look Press

«Преподаватель очень странный. Он ей сказал прочесть эти стихи при всей группе! Она отказалась, он спросил у других ребят из группы, могут ли они прочесть эти стихи. Но все отказались и русские и не русские. Эта девушка, покрытая, вообще не с Северного Кавказа, она иностранка. Но если вы думаете, что он срывается только на покрытых, то нет: русская девочка написала контрольную. Писала на оценку «хорошо», не меньше. Он говорит ей при всех — нет твоей контрольной больше, берёт лист в рот и съедает. Другую русскую девочку, она шла на красный диплом, завалил 4 раза. Короче каждый год с этим экзаменом у всех ужас», — пожаловалась студентка.

Другой учащийся пояснил, что у преподавателя якобы есть и свои любимчики, у которых не возникает проблем с предметом. Это те студенты, которые разделяют страсть доцента к поэзии.

«Есть те, кто получает «отлично» просто так. Это те, кто ходит в его кружок и читает эти его стихи. То есть пятерку по «фарме» можно получить за чтение стихов. Но иногда бывали моменты, что студенты восхищались его знаниями по фарме, он крутой специалист, не спорю, но над студентами издевается весь третий курс», — рассказал студент университета.

Другая девушка объяснила, что не все трудности возникают на религиозной почве. Она связывает поведение преподавателя с особенностями его личности, а не с воззрениями.

«Он сам достаточно сложный человек, я бы сказала, специфический. Он со всеми ведёт себя как хам. Занятия у него всегда очень напряженно проходят. Это целое испытание для студентов, думаю все, у кого преподавал Жидоморов, меня поймут. Да, он и агрессор, и на экзаменах лютует. Моя знакомая, кстати русская, два или три раза завалила у него аттестацию, хотя она отличница, одна из лучших, очень старательно учится», — рассказала она.

Однако в Сети быстро вызвал широкий резонанс именно инцидент со стихами о хиджабе. Согласно данным СМИ, Николай Жидоморов, возглавляющий кафедру фармакологии, заставил одну из студенток-мусульманок читать осуждающие хиджабы стихи, которые сам и сочинил. В частности в произведении преподавателя говорилось:

«От розни в одежде к конфликтам дорожка прямая! По этой дорожке, возможно, дойдём и до драм! Ах, ты далека от политики? Я понимаю… Так просто прими, что в России — хиджабы — харам!»

Сами стихи посвящены тому, что не стоит слишком выпячивать и демонстрировать свою религиозную приверженность.

Позже доцент объяснил журналистам, что всё было не совсем так. Мужчина считает, что лишь поделился своим мнением, в соответствие с которым религиозная одежда считается неприличной. Кроме того, именно это прописано и в правилах вуза.

В беседе с «Газетой.Ru» доцент объяснил, что через лирические стихи хотел донести до студентки своё мнение. Никого читать стихотворение он не заставлял, тем более вслух.

«Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей дал (стихи), высказал своё мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась. Она решила ознакомить всех остальных. [В уставе университета] написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал», — сказал Жидоморов.

Преподаватель рассказал, что после инцидента ему начали поступать угрозы.

Несмотря на резонанс, многие встали на сторону преподавателя. От работы руководство вуза его также отстранять не стало.