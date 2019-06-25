Новосибирск, 25 июня, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Две новосибирские деревни упразднены и исключены из реестра населённых пунктов. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 25 июня, на 44-й сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Разрушающийся деревенский дом

По словам заместителя председателя комитета новосибирского парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игоря Умербаева, в деревнях Канаш и Михеевка Новотроицкого сельсовета Северного района уже более 18 лет никто не живёт, отсутствует социальная инфраструктура и объекты производственного и социально-культурного назначения, водо‑ и электроснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 2008 по 2018 год с карты Новосибирской области исчезли 35 населённых пунктов. Власти Новосибирской области в вымирании деревень и сёл ничего необычного не видят.

«Принятие законов Новосибирской области об упразднении населённых пунктов в большей степени носит формальный характер, подтверждающий отсутствие проживающего населения на территории населённого пункта и фактическое прекращение его существования», — заявляли ИА REGNUM в министерстве региональной политики в марте 2018 года.