Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») должен объявить о сложении полномочий депутата Олега Капитанова (ЛДПР) на пленарном заседании, чтобы освободить его кресло в городском парламенте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в Заксобрании.

Assembly.spb.ru Олег Капитанов в Заксобрании Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 июня предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Поскольку Капитанов уже публично согласился стать чиновником, вероятнее всего, сдать мандат он сможет уже завтра, 26 июня. Для этого Капитанову достаточно написать заявление об отказе от полномочий на имя спикера Заксобрания. Тогда Макаров должен с трибуны во время пленарного заседания объявить об этом, после чего кресло Капитанова в ЗакСе считается вакантным.

Если же этого не произойдет в ближайшую среду, 26 июня, на последнем пленарном заседании Заксобрания до каникул, то Капитанову придется оставаться в статусе депутата до осенней сессии парламента.

Добавим, так как вся первая тройка по спискам ЛДПР на выборах набрала нужное число голосов, то обладателя места в петербургском парламенте из тех имен, что были расположены ниже, должна выбрать сама партия.

Добавим, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением 25 июня освободил от занимаемой должности председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олега Махно.