Москва, 25 июня, 2019, 18:52 — ИА Регнум. 20−21 июня в столице Грузии прошла десятая юбилейная церемония награждения премии «Права потребителей и качество обслуживания». Масштабная акция протеста, начавшаяся в Тбилиси 20 июня, не омрачила праздник. Атмосфера на форуме была продуктивная и самая доброжелательная.

Фото — Компания «ПЭК» Автоперевозки «ПЭК»

В категории «Логистика и грузоперевозки» «ПЭК» признана лучшей сервисной компанией, продемонстрировавшей высокие показатели соблюдения клиентских сроков — 97% клиентов получили свои посылки без задержек.

По словам директора департамента маркетинга транспортной компании «ПЭК» Ольги Ивановой, участие в данной премии — это отличный способ получить независимую оценку тех результатов, которых добилась компания в области повышения качества обслуживания клиентов за минувший год.

Высокие показатели стали в том числе и результатом запуска информационной системы СФИНКС, разработанной специально для накопления и обработки клиентских обращений из разных каналов коммуникации, а также введением в оценку работы сотрудников NPS-индекса удовлетворенности клиентов. Это позволило значительно улучшить качество сервиса предоставляемых услуг и повысить уровень обслуживания клиентов. Так, 95% обращений отрабатываются день в день и 96% клиентов оценивают решение по своим обращениям в среднем на 4,8 балла, а 90% претензий рассматривается в срок до 5 рабочих дней с момента поступления документов до выплаты. Обслуживание клиентов происходит круглосуточно семь дней в неделю.

Как подчеркнул руководитель центра операционного мониторинга и контроля «ПЭК» Игорь Коптев, компания внимательно следит за ключевыми игроками на рынке, и с удовольствием отмечает серьезные изменения в сфере клиентского обслуживания.