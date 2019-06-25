Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы субсидировать региональные авиаперевозки в Йошкар-Олу в 2019 году. Перечень направлений авиарейсов, которые могут быть софинансированы, опубликовал департамент транспорта города.

Rusline.aero Самолет авиакомпании «Руслайн»

Субсидии будут предоставляться авиаперевозчикам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части недополученных доходов, сумма не будет превышать 30%.

Кроме Йошкар-Олы, в перечень субсидируемых рейсов в Приволжском федеральном округе вошли города Нижний Новгород, Чебоксары, Саранск, Пенза, Ижевск, Киров, Ульяновск и Саратов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 июля возобновляются авиарейсы между Москвой и Йошкар-Олой после более чем трёхлетнего перерыва.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Правительство Марий Эл планирует в первое время субсидировать перевозки по этому направлению из республиканского бюджета.

По данным аэропорта Йошкар-Олы, стоимость билета составляет 4 959 рублей.