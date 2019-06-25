Кубинка, Московская область, 25 июня, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников», показала на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» новую версию противодронового ружья REX-2, сообщает 25 июня Kalashnikov media.

Kalashnikov.media REX-2: новая версия оружия против дронов

Уточняется, что противодроновое ружьё REX-2 легче и меньше предыдущего варианта, а его вес теперь не превышает трёх килограммов. Напомним, первая версия этого оружия была впервые представлена на форуме «Армия-2017».

REX-2 оснащён тремя модулями подавления сигнала на частотах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и сигнала спутниковых навигационных систем. Пользователь может настроить частоты подавления сигнала по своим потребностям.

Кроме того, на ружьё REX-2 можно установить видеорегистратор, стробоскоп, лазер и оптический прицел.

На корпусе оружия имеется индикатор заряда батареи для контроля за его уровнем.

Стоит отметить, что противодроновое ружьё концерна «Калашников» неоднократно было замечено в арсенале бойцов Федеральной службы охраны, обеспечивающих безопасность первых лиц российского государства.