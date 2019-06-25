Севастополь, 25 июня, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Севастопольцам регулярно приходят квитанции о необходимости заплатить за пользование газом, несмотря на то, что их дома не подключены к газопроводу. Об этом 25 июня на пленарном заседании Заксобрания города сообщила депутат Татьяна Лобач.

«Мало того, что были освоены средства на газификацию второго отделения «Золотой Балки». Людям даже приходят платёжки за якобы потребляемый газ. А у людей в течение года газ не подключён. Все работы выполнены, но почему-то газа нет. И таких объектов в городе можно приводить сотни», — заявила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, после корректировки федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, который увеличили примерно на 50 миллиардов рублей, будет учтён большой объём мероприятий по газификации полуострова и реставрации его культурного наследия.