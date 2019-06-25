Черкесск, 25 июня, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Новым сенатором от Карачаево-Черкесии вместо находящегося под следствием Рауфа Арашукова будет Крым Казаноков. Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов, сообщив о нем в Instagram.

Council.gov.ru Крым Казаноков (справа)

Темрезов выразил уверенность, что новый сенатор будет «ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики».

Напомним, работа в Совете Федерации для Крыма Казанокова не в новинку. Он уже представлял республику в верхней палате российского парламента. На посту сенатора он был предшественником Рауфа Арашукова.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан во время заседания парламента 30 января 2019 года. Его обвиняют в причастности к двум убийствам и участии в преступном сообществе, которое занималось хищениями газа у ПАО «Газпром». Общая сумма ущерба, нанесенного компании, составила более 30 млрд рублей.

В марте Рауф Арашуков был временно отстранен от должности сенатора. Полностью он лишился статуса члена Совета Федерации 22 мая, когда коллеги проголосовали за досрочное прекращение его полномочий, после того как находящийся в СИЗО Арашуков не представил в срок декларацию о своих доходах и расходах за 2018 год.

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Крым Казаноков до назначения членом Совета Федерации являлся депутатом городской думы столицы Карачаево-Черкесии. В феврале 2016 года глава республики Рашид Темрезов назначил его представителем от высшего исполнительного органа государственной власти республики в Совфеде. Однако уже в сентябре 2016 года он уступил эту должность Рауфу Арашукову.

Новому сенатору 57 лет. Он уроженец аула Кош-Хабль Хабезского района КЧР. Имеет два диплома о высшем образовании, окончив Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» и Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Имеет звания «Заслуженный строитель КЧР», «Мастер спорта СССР по вольной борьбе». За работу в Народном собрании республики получил благодарственное письмо президента России Владимира Путина, почетную грамоту аппарата Госдумы.