Ярославль, 25 июня, 2019, 17:25 — ИА Регнум. 25 июня в Ярославль приехала помощник Владимира Путина, начальник государственного правового управления Президента РФ Лариса Брычёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в органах власти города и области.

Фото Екатерины Мусиновой в Facebook Елена Брычёва в Ярославле

Брычёва побывала в трех районах Ярославля с проверкой обращений, поступивших в общественную приемную президента. В Заволжском районе речь шла о строительстве участка улицы Красноборской, которого давно добивались жители. Работы уже включены в проект «Безопасные и качественные дороги». От жителей Фрунзенского района поступила жалоба на состояние улицы Слепнева в месте примыкания к Суздальскому шоссе.

В Дзержинском районе обсуждалось состояние трех дворов на улицах Бабича, Ленинградском проспекте и проспекте Дзержинского. Два из них уже включены в программу «Решаем вместе», работы должны быть выполнены в этом году.

Помощника президента сопровождала солидная делегация из местных и федеральных чиновников: мэр Владимир Волков, прокурор области Дмитрий Попов, сотрудники различных департаментов и управлений правительства области и мэрии Ярославля.

По информации ИА REGNUM, по всем объектам, еще не попавшим в программы, приняты конкретные решения. Какие еще темы обсуждались в ходе визита, неизвестно, официальной информации о приезде Брычёвой в Ярославль пока нет.