Варшава, 25 июня, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Газета Rzecpospolita пишет о перспективах проведения третьих Европейских игр в 2023 году в Кракове. По мнению автора, несмотря на то, что Европейские игры проводятся уже во второй раз, они остаются незамеченными. Польский Олимпийский комитет предложил кандидатуру Кракова «почти тайно». Не было ни пресс-конференции, ни какого-либо обсуждения, только заявка и, поскольку других претендентов нет, объявление о победе.

Minsk2019.by Лесик – талисман II Европейских игр в Минске

По мнению автора публикации, предыдущие Европейские игры, прошедшие в Баку (2015) и проходящие сейчас в Минске, устроили диктаторы, внушающие своим народам, что тем самым они подняли престиж Азербайджана и Белоруссии на мировой арене.

«То, что других претендентов (на 2023 год, — прим. корр.) не было, понятно, потому что кто хочет стоять на подиуме рядом с Баку и Минском как организатор спортивной потемкинской деревни, события без постоянной программы, без «звезд», и во многих видах спорта без соревнований на высшем уровне». Журналист Мирослав Жуковский

По мнению автора, от этого «пропагандистско-спортивного абсурда» ещё может спасти мудрость жителей Кракова, которые однажды уже проголосовали на референдуме против проведения у себя зимних Олимпийских игр. Возможно, так будет и в этот раз.