Юхнов, Калужская область, 25 июня, 2019, 16:51 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершён ремонт автомобильной трассы общего пользования межмуниципального значения «М3 «Украина» — Перемышль — Погореловка». Как сообщили 25 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства, отремонтированная автодорога обеспечит транспортную доступность районного центра для жителей деревень Погореловка и Горки.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Дорога имеет IV техническую категорию. Общая протяженность — 10,741 км.

Дорога ремонтировалась два года в два этапа. В настоящее время на отремонтированной дороге восстановлены водоотводные канавы, оборудованы съезды, отремонтированы водопропускные трубы, нанесена горизонтальная дорожная разметка, укреплены обочины, восстановлены заездные карманы и посадочные площадки, павильоны, установлены дорожные знаки. Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади 31 446 квадратных метров.

Дорога «М3 «Украина» — Перемышль» — Погореловка» имеет IV техническую категорию. Общая протяженность — 10,741 км. Расходы на ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» — Перемышль» — Погореловка составили 103,452 млн рублей. По словам местных жителей, дорога до ремонта была в таком состоянии, что по ней отказывался ездить школьный автобус.

Положительно оценив проделанную работу, губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что дорога позволит улучшить транспортное сообщение и для жителей, и для сельхозпредприятий района.

С 2019 года Калужская область — участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который включает реализацию трех региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог регион получит из консолидированного бюджета области 5,4 млрд рублей. По итогам работы за шесть месяцев 2019 года Калужская область вошла в число регионов лидеров. Показатель контрактации дорожных работ — 100%.