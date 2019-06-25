Ростов, Ярославская область, 25 июня, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Ярославской области собирают средства на подсветку самой высокой сельской колокольни области, которая расположена в селе Поречье-Рыбное Ростовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из инициаторов проекта Неждана Рекстон.

Екатерина Затулеветер Колокольня в Поречье — тестовая подсветка

Колокольня Никитского храма в Поречье высотой 82 метра построена в 1799 году на средства местных крестьян при участии графа В.Г. Орлова. Она является памятником федерального значения и нуждается в реставрации.

Инициаторами идеи подсветки стали фонд помощи хосписам «Вера» (в селе открыт один из хосписов, «Агентство стратегических инициатив» и администрация Поречья. Волонтеры нашли оборудование для подсветки колокольни, проект сделали профессиональные дизайнер и архитектор.

«Это способ привлечь внимание к селу и замечательному памятнику архитектуры. Есть желание, чтобы люди видели колокольню с дороги и заезжали в Поречье. Это попытка некой перезагрузки места, сделанная местными жителями и их друзьями», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию хосписа «Дом милосердия кузнеца Лобова» Неждана Рекстон.

Был сделан тестовый вариант подсветки. Сейчас волонтерам необходимо 50 тысяч рублей на оплату услуг энергетиков. Средства собирают в социальных сетях.

«Подсветка колокольни — большое событие для небольшого поселка с большой историей. Это крупное арт-событие, так как в районе, после нескольких десятилетий угасания и темноты, появился луч света, символизирующий восстановление Поречья-Рыбного», — написала в Facebook один из инициаторов проекта Екатерина Затулеветер.

Авторы проекта надеются, что в дальнейшем колокольня Никитского храма будет отреставрирована. Но пока нет даже проекта реставрационных работ, который стоит миллионы рублей.