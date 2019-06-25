Москва, 25 июня, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Государственная дума

Как отмечали авторы инициативы, законопроект исполняет поручения президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Так, законопроект устанавливает новые критерии нуждаемости граждан с детьми, которые ложатся в основу расчета пособия на детей.

Сегодня закон устанавливает, что размер пособия должен рассчитываться на основе 1,5-кратного размера прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения региона. Правительство предлагает пересмотреть эту нормы и рассчитывать размер пособия исходя из двукратного размера ПМ.

Как отмечают авторы инициативы, его принятие потребует дополнительных расходов федерального бюджета — на реализацию уйдет порядка 74,9 млрд рублей. Между тем число получателей выплат увеличится с сегодняшних 45,7% от числа родившихся детей до 68%.

Если закон будет принят, новые нормы расчета пособий вступят в силу с 1 января 2020 года.