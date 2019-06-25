Москва, 25 июня, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — образец человека чести и верности своим принципам, который, действуя прямо, между тем умеет идти на компромиссы. Его решение уйти с поста главы республики достойно уважения и может послужить примером для чиновников всех рангов. Такое мнение ИА REGNUM высказал Асламбек Паскачев, член Общественной палаты РФ, председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа».

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

«Я считаю, что Юнус-Бек совершил мощный поступок. Дело в том, что когда люди занимают такие должности высокого ранга, они со временем так входят в роль, что им самим трудно уйти. Поэтому его поступок достоин примера. Он сделал это как офицер. И то, что он в конце сказал: «Честь имею» — как раз то, чего многим не хватает руководителями на госслужбе и даже в армии. Им не хватает с честью и с достоинством уйти, но здесь не тот случай», — заявил Паскачев.

По его словам, Евкуров много сделал в той непростой ситуации, которая была в Ингушетии в момент его прихода.

«Для республики он сделал, на мой взгляд, многое. Он сделал больше, чем многие другие главы регионов, губернаторы и другие руководящие должности. Это касается и экономики, сельского хозяйства, социальной сферы. Он пытался решать вопросы прямо. И при этом для других он будет примером. Он всегда призвал к спокойствию, призывал вести себя достойно — и сторонников и тех, кто был против него», — отметил эксперт.

Напомним, сам Евкуров одной причин решения об отставке считает непростую ситуацию, которая складывается в ингушском обществе, назвав ее разобщенностью. Паскачев, комментируя эти слова Евкурова, подтвердил, что складывались сложные отношения между главой Ингушетии и представителями муфтията.

«Да, в Ингушетии существовала проблема разногласия между руководством республики и Духовным управлением мусульман, которая в последнее время обострилась. Евкуров тогда пытался всячески выправить эту ситуацию. Он с первого дня собирал сторонников разных течений ислама, советовался с ними, пытался наладить отношения. Но, к сожалению, так бывает, что религиозные авторитеты иногда поддерживают тех, кто заказывает определённые события, а этого нельзя допускать», — считает политик.

Отметив, что поскольку религия в Российской Федерации отделена от государства, Паскачев подчеркнул, что если власти республики поддерживали религиозных деятелей, то те не должны были вмешиваться в управление государством и диктовать руководителям свое мнение.

«Они должны советовать, но не провоцировать на митинги и протесты и сталкивать людей друг с другом, как это мы видели в республике с местным муфтием», — считает политик.

Паскачев рассказал, что когда-то после страшного покушения на Юнус-Бека Евкурова он заметил при встрече, что раз тот остался в живых, то должен теперь благодарить Всевышнего всей своей жизнью и делами.

«После того ужасного покушения — а это один случай на миллион, что он тогда в живых остался — мы с ним встретились, и я ему тогда сказал: Всевышний, наверное, тебя оставил для добрых дел. Это просто невероятно, что после такого покушения ты выжил, и это воля Всевышнего. Он тогда мне сказал, что понимает, и сказал, что даёт слово, что будет стремиться к этой цели», — подытожил председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа».

Напомним, вчера, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о своем решении подать прошение президенту РФ Владимиру Путину об отставке. Он объявил об этом в обращении к жителям Ингушетии. Одной из причин он назвал разобщенность в обществе.