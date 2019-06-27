Москва, 27 июня, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Как показывает практика последних лет, банковская система в России встала в позицию, противоречащую развитию экономики страны. Почему это особенно опасно и может стать причиной крупных неурядиц в стратегически важных областях, на примере инвестиций в строительство рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Вопрос о принудительном изъятии во внесудебном порядке у застройщиков земельных участков и незавершенных объектов с целью окончания строительства за счет бюджета либо реализации с публичных торгов поднял губернатор Московской области Андрей Воробьев в декабре 2017 года. Обратившись с этой инициативой к президенту, Воробьев подчеркивал, что предварительно проработал ее с Минстроем. Но дальше предложения дело не пошло, так как по Конституции имущества во внесудебном порядке лишать нельзя.

Тем не менее финансирование строительных проектов стало настолько проблемной областью, что какие-то меры принимать здесь необходимо. Условия получения кредитов могут стать для застройщика вопросом его финансовой жизни и смерти, а для дольщиков, вступивших в долевое строительство, могут стать причиной затягивания получения жилплощади на неопределенный срок. Эта ситуация приводит к тому, что на рынке застройщиков происходят интенсивные укрупнения, логичные на фоне выбора клиентами тех компаний, которые «слишком велики, чтобы рухнуть». Тем не менее и на сверхукрупненные компании может найтись своя трудность, пример чему — судьба бизнеса Олега Дерипаски, у которого США буквально отняли активы предприятия. Не является ли укрупнения и слияния, происходящие на строительном рынке, таким вот засеиванием поля, урожай с которого будут снимать вовсе не российские граждане и бизнесмены?

Читайте статью Галины Смирновой «Операция «дольщики»: Как монополизировать и сдать строительство РФ Западу».