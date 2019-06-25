Москва, 25 июня, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Россия способна достойно отвечать на глобальные и региональные вызовы, защищая интересы потребителей и производителей Российской Федерации. Об этом в интервью вышедшей в эфир 24 июня программе «Поздняков» на телеканале НТВ заявил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.

Government.ru Сергей Данкверт

Среди основных актуальных вызовов глава Россельхознадзора назвал африканскую чуму свиней в Китае: эпидемия коснётся более полумиллиарда голов и вызовет передел глобального рынка. Второй главный вызов — использование антибиотиков в животноводстве, ослабляющих человеческий организм. Третий вызов — использование пестицидов.

Говоря о достижениях, Данкверт отметил успехи в наращивании производства и экспорта зерна и продуктов переработки: «Мы вышли на уровень 60 с лишним миллионов тонн зерна и продуктов переработки. Раньше этого никто это себе и представить не мог».

Успехи есть и во внедрении электронных систем, позволяющих обеспечить прозрачность импорта из Чили, Австралии, Голландии и других стран. Евразийская комиссия отстаёт от Россельхознадзора во внедрении таких технологий, отметил Данкверт.

Часть интервью была посвящена проблеме продовольственной контрабанды из Белоруссии — ввоза так называемой «санкционки». Кроме того, Россельхознадзор беспокоят поставки недоброкачественных белорусских продуктов питания и сельхозпродукции.

Отвечая на вопросы об уничтожении продовольственной контрабанды Россельхознадзором и возможном ужесточении мер борьбы, Данкверт отметил, что в другой части Союзного государства, в Белоруссии, действуют более жёсткие меры — вплоть до конфискации транспортного средства перевозчика. Однако введение наказаний для контрабандистов, например, аннулирование виз для граждан Польши, которые на легковых машинах ввозят по тонне «санкционки», не поддержал МИД РФ.

«Со своими можно бороться, а с иностранцами — нельзя», — констатировал глава Россельхознадзора, описывая проблему борьбы с нелегальным ввозом продовольствия из Евросоюза в Калининградскую область.

Проблема отношений Россельхознадзора с официальным Минском, по мнению Данкверта, политизирована с белорусской стороны: «На самом деле, если сравнить по количеству ввозимой продукции и тем запретом, который есть — это обычная работа, которая политизируется для того, чтобы отдельные, будем говорить, наши белорусские коллеги показали свое политическое лицо, что они борются, и, может быть, это им в поддержку идет, и авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше».

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«Компетентный орган предоставил документы — открыли, не предоставил документ — не открыли», — рассказал он о процессе, нервирующем власти Белоруссии. При этом Данкверт подтвердил, что приходится общаться не с соответствующим органом с белорусской стороны, но и с дипломатическим. «Мы видимся здесь, в Москве. В Белоруссию как-то я не езжу в последние годы», — отметил он.

«С Белоруссией мы с точки зрения даже электронной сертификации продвинулись в животноводстве достаточно далеко, и мы уже практически завершим там все основные переходы к сентябрю этого года, и белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская. Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще», — сообщил он.

Оценивая отношения с официальным Минском, Данкверт обратил внимание на открытость российской стороны и закрытость белорусской: «Если посмотреть сегодня открытость нашу и открытость бизнеса или открытость других стран. Вот мы не можем у белорусских коллег посмотреть систему раннего оповещения в электронном виде, что они нашли и куда это пошло. А они у нас могут посмотреть. Коллеги имеют белорусские доступ к системе лабораторной, «Веста» называется эта система, где все действия — кто брал пробу, в какой лаборатории проводил, какой лаборант, какие методики, в какое время — всё записано. У нас все ходы записаны».

«А вот тем, кто критикует и говорят, что мы являемся дубиной, надо быть более открытыми. Нашему бизнесу тоже», — сказал глава Россельхознадзора.

В результате мониторинга Россельхознадзора за перемещением сельхозпродукции повышается качество и безопасность продуктов для российских потребителей, констатировал глава ведомства. Чувствуют повышенное внимание к себе коммерсанты, использующие для прикрытия своих схем нелогичные, на первый взгляд, логистические маршруты.

«Происходит очищение рынка», — констатировал Данкверт. Подрывается прибыль производителей молочной продукции из сыворотки и пальмового масла, растут отчисления в бюджет от добросовестных производителей.

Он снова обратился к схемам поставок на российский рынок «молочки» из Белоруссии, предсказав: «Вы увидите, как через какое-то время сыра нелегального, который либо белково-жировой продукт — его вообще не останется».

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«Легализация украинской белково-жировой продукции, которая въезжала через Белоруссию, в количестве, как мы понимаем, как минимум 100−120 тысяч тонн — она и по документам, и без документов входила — она нанесла нашему рынку миллиардные ущербы, в том числе снизив производство молока в России», — привёл пример глава Россельхознадзора.

«Мы рекомендуем нашим коллегам, которые тормозили все эти процессы, в том числе наведения порядка на молочном рынке, заниматься тем, что государство предписало. Предписало электронную сертификацию — извольте-с. А если вы использовали сухое молоко, потому что ваши объемы такие, что вы натурального привезти вовремя не можете, и это сухое молоко мы теперь увидим — ну, извините-с, придется отвечать», — сказал руководитель российского ведомства.

Напомним, в 2017 году Александр Лукашенко во время общения с журналистами приказал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. И до, и после этого государственные СМИ Белоруссии и аффилированные с госагитпропом «политологи» распространяли в отношении главы российского ведомства клеветнические слухи.

Выступая 25 июня на пресс-конференции, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк быстро свернул ответы на вопросы, когда речь зашла о связанных с зарубежьем резонансных уголовных делах. Среди них — не только «шпионское дело» украинца Павла Шаройко, но и «дело Данкверта».